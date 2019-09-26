Finance.ua: Покупка ОСАГО в monobank – быстро, просто,...

Впрочем, как и все остальное
monobank постоянно добавляет в свое приложение новые функции, превращая его в мощный центр предоставления финансовых услуг. Все, что касается услуг банковских – денежные переводы, оплата коммуналки, штрафов, налогов, пополнение телефонов, оформление депозитов, кредитов, рассрочек – это и многое другое в нем есть уже давно. Причем эти услуги не просто работают, а отточены и вылизаны до блеска. В их мобильном приложении все эти функции реализованы намного удобнее, чем в большинстве десктопных интернет-банках. И вот теперь у monobank появился первый небанковский сервис – покупка полиса ОСАГО. Мы выясняли, как он работает.
Дивися повний текст Покупка ОСАГО в monobank – быстро, просто, удобно