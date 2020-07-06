|
|
|
У Кабміні придумали, куди витратити ще 2 мільярди...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 23 лип, 2020 10:19
Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів має намір виділити 2 млрд грн зі спеціального фонду по боротьбі з коронавірусом на сферу освіти та науки.
Дивися повний текст У Кабміні придумали, куди витратити ще 2 мільярди гривень з коронавирусного фонду
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 89412
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 23 лип, 2020 10:20
Какое это приятное и выгодное дело! "Бороться с коронавирусом"!!
-
simku01
-
-
- Повідомлень: 43
- З нами з: 12.01.16
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 10 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|