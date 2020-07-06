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У Кабміні придумали, куди
витратити ще 2 мільярди...

У Кабміні придумали, куди витратити ще 2 мільярди...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 10:19

У Кабміні придумали, куди витратити ще 2 мільярди...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів має намір виділити 2 млрд грн зі спеціального фонду по боротьбі з коронавірусом на сферу освіти та науки.

Дивися повний текст У Кабміні придумали, куди витратити ще 2 мільярди гривень з коронавирусного фонду.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 10:20

Какое это приятное и выгодное дело! "Бороться с коронавирусом"!!
simku01
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 12:44

simku01, с такими "придумками" - можно бороться с коронавирусом вечно.
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RomanTik
 
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