Кабінет міністрів має намір виділити 2 млрд грн зі спеціального фонду по боротьбі з коронавірусом на сферу освіти та науки.
Дивися повний текст У Кабміні придумали, куди витратити ще 2 мільярди гривень з коронавирусного фонду.
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Додано: Чет 23 лип, 2020 10:19
У Кабміні придумали, куди витратити ще 2 мільярди...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Кабміні придумали, куди витратити ще 2 мільярди гривень з коронавирусного фонду.
Додано: Чет 23 лип, 2020 12:44
simku01, с такими "придумками" - можно бороться с коронавирусом вечно.
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