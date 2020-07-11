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У "Нафтогазі" розповіли, як
змінювалась ціна на газ для...

У "Нафтогазі" розповіли, як змінювалась ціна на газ для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 10:48

У "Нафтогазі" розповіли, як змінювалась ціна на газ для...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє "пресслужба".

Дивися повний текст У \"Нафтогазі\" розповіли, як змінювалась ціна на газ для населення за останні місяці.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 10:48

без ціни за доставку, яка появилась окремою строкою, вся ця інфа з ціною для населення - пшик
shlyocuk
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