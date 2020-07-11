Про це повідомляє "пресслужба".
Дивися повний текст У \"Нафтогазі\" розповіли, як змінювалась ціна на газ для населення за останні місяці.
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Додано: Чет 23 лип, 2020 10:48
У "Нафтогазі" розповіли, як змінювалась ціна на газ для...
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Дивися повний текст У \"Нафтогазі\" розповіли, як змінювалась ціна на газ для населення за останні місяці.
Додано: Чет 23 лип, 2020 10:48
без ціни за доставку, яка появилась окремою строкою, вся ця інфа з ціною для населення - пшик
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