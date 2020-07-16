|
|
Тютюнові компанії готові судитися з Україною в арбітражі...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 23 лип, 2020 11:02
Пропонуємо до обговорення:
З осені минулого року йдуть судові розгляди тютюнових виробників з АМКУ через мільярдний штраф. Компанії готові подати позов до арбітражу, пишуть ЗМІ.
Дивися повний текст Тютюнові компанії готові судитися з Україною в арбітражі - ЗМІ
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 89412
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 23 лип, 2020 11:02
Любимое правительство
хватит стрелять себе в ноги
стреляйте в голову
-
mulder_vik
-
-
- Повідомлень: 31
- З нами з: 05.11.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор