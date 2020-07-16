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Тютюнові компанії готові судитися
з Україною в арбітражі...

Тютюнові компанії готові судитися з Україною в арбітражі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 11:02

Тютюнові компанії готові судитися з Україною в арбітражі...

Пропонуємо до обговорення:
З осені минулого року йдуть судові розгляди тютюнових виробників з АМКУ через мільярдний штраф. Компанії готові подати позов до арбітражу, пишуть ЗМІ.

Дивися повний текст Тютюнові компанії готові судитися з Україною в арбітражі - ЗМІ.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 11:02

Любимое правительство
хватит стрелять себе в ноги
стреляйте в голову
mulder_vik
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