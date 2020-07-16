З осені минулого року йдуть судові розгляди тютюнових виробників з АМКУ через мільярдний штраф. Компанії готові подати позов до арбітражу, пишуть ЗМІ.
Дивися повний текст Тютюнові компанії готові судитися з Україною в арбітражі - ЗМІ.
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Додано: Чет 23 лип, 2020 11:02
Тютюнові компанії готові судитися з Україною в арбітражі...
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Дивися повний текст Тютюнові компанії готові судитися з Україною в арбітражі - ЗМІ.
Додано: Чет 23 лип, 2020 11:40
Не крупнейшие налогоплательщики, а крупнейшие налоговые агенты. Ведь налоги платят и покупатели их продукции и их работники. А вот их налог с прибыли скорее всего не такой уж и крупный.
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