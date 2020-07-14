Гетманцев: субсидії мають бути монетизовані, а ціна на...

Додано: Чет 23 лип, 2020 12:19

Льготы и субсидии на коммунальные услуги - это форма содержания рабов, как в Римской Империи. Чтобы получать льготы нужно отказаться от своих прав и свобод и согласиться на выполнение низкооплачиваемой низкоквалифицированной рабской работы.



В РИ господин или муниципалитет тоже оплачивал коммунальные услуги за своих рабов, за что имели право требовать выполнение рабских работ. Государственные рабы Servus publicus работали в храмах и других общественных зданиях , как в Риме, так и в муниципалитетах.



А повышение тарифов - это такой способ превращения людей в муниципальных рабов. Если не хватает рабов, можно повысить тарифы и сразу появятся желающие либо добровольно отдать себя в рабство, либо за коммунальные долги. Так происходило в РИ. За долги человека можно было держать у себя дома в цепях три месяца, в течении которых полагалось его кормить и выводить на рынок. Если желающих оплатить долги не находилось, человек становился рабом.



Также точно и сейчас, хочешь получать льготы - иди работать на рабских условиях за пайку к господину или бегай в центр занятости с готовностью поработать на любого господина за рабскую пайку. Иначе льгот не дадут, их дают тем кто согласен стать рабом.



Повышение тарифов говорит о полном отказе от рыночных отношений и переходе к ручной установке тарифов монополиями.