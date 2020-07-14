RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Гетманцев: субсидії мають бути
монетизовані, а ціна на...

Гетманцев: субсидії мають бути монетизовані, а ціна на...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 11:20

Гетманцев: субсидії мають бути монетизовані, а ціна на...

Пропонуємо до обговорення:
Ціну на електроенергію потрібно підвищити, а пільги перевести в грошову форму.

Дивися повний текст Гетманцев: субсидії мають бути монетизовані, а ціна на електроенергію - підвищена.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89416
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 11:20

субсидии и так монетизированы. уже не знают как народ обдурить!
all27
Аватар користувача
 
Повідомлень: 51
З нами з: 02.02.17
Подякував: 14 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 11:21

Таке враження ,що Гетьманцев разом з Третяковою хочуть знищити населення України !
vovaplus
 
Повідомлень: 211
З нами з: 19.08.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 11:21

То есть, по поддельным документам, будут получать деньги напрямую....Толпа де***, льготы монетизируют, так как хотят добиться экономии ресурсов, так как просто льгота - этого не дает. Причем здесь поддельные документы? Просто - уж говорите -хотим людям часть льгот отменить.
laa1999
 
Повідомлень: 2986
З нами з: 10.06.08
Подякував: 2 раз.
Подякували: 565 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 11:22

Давно пора отменить льготы халявщикам
alfredhaos
Аватар користувача
 
Повідомлень: 56
З нами з: 19.12.16
Подякував: 3 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 11:34

  alfredhaos написав:Давно пора отменить льготы халявщикам

Они не халявщики а партнеры.
Vladik
 
Повідомлень: 18
З нами з: 02.07.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 12:08

... а Гетьманцева "утилизировать" ;) Субсидию упразднить, цены на электроэнергию понизить. Тем более, никто толком не знает сколько она стоит, есть основания считать, что уровень цены продиктован лишь аппетитами тех или иных лиц.
Тому я повністю підтримую підхід монетизації, ми маємо переводити пільги в грошову форму. Те саме стосується ціни на електроенергію
Перевести электроэнергию в денежную форму и выдавать деньгами ? :)
Igorten
 
Повідомлень: 4006
З нами з: 01.11.11
Подякував: 37 раз.
Подякували: 1215 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 12:19

Льготы и субсидии на коммунальные услуги - это форма содержания рабов, как в Римской Империи. Чтобы получать льготы нужно отказаться от своих прав и свобод и согласиться на выполнение низкооплачиваемой низкоквалифицированной рабской работы.

В РИ господин или муниципалитет тоже оплачивал коммунальные услуги за своих рабов, за что имели право требовать выполнение рабских работ. Государственные рабы Servus publicus работали в храмах и других общественных зданиях , как в Риме, так и в муниципалитетах.

А повышение тарифов - это такой способ превращения людей в муниципальных рабов. Если не хватает рабов, можно повысить тарифы и сразу появятся желающие либо добровольно отдать себя в рабство, либо за коммунальные долги. Так происходило в РИ. За долги человека можно было держать у себя дома в цепях три месяца, в течении которых полагалось его кормить и выводить на рынок. Если желающих оплатить долги не находилось, человек становился рабом.

Также точно и сейчас, хочешь получать льготы - иди работать на рабских условиях за пайку к господину или бегай в центр занятости с готовностью поработать на любого господина за рабскую пайку. Иначе льгот не дадут, их дают тем кто согласен стать рабом.

Повышение тарифов говорит о полном отказе от рыночных отношений и переходе к ручной установке тарифов монополиями.
Востаннє редагувалось Амвросий в Чет 23 лип, 2020 12:33, всього редагувалось 1 раз.
Амвросий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2209
З нами з: 26.02.09
Подякував: 274 раз.
Подякували: 361 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 12:31

Амвросий
Да бы не было возможности сбежать вводят налог на недвижимость.
И то, что не сумели отобрать "...и коммунисты" - будут реально потрошить.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8309
З нами з: 20.09.12
Подякував: 682 раз.
Подякували: 871 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Igorten і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У "Нафтогазі" розповіли, як змінювалась ціна на газ для...
R2 » Чет 23 лип, 2020 10:48
1 42
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 лип, 2020 10:48
shlyocuk
Якою має бути "мінімалка" в Україні - думка голови...
R2 » Сер 15 лип, 2020 14:07
2 193
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 лип, 2020 15:17
4801834
Рожкова: Не може бути, щоб була висока інфляція і низькі...
R2 » Вів 14 лип, 2020 11:33
3 145
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 лип, 2020 09:16
otg

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (17232)
23.07.2020 12:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.