Ціну на електроенергію потрібно підвищити, а пільги перевести в грошову форму.
Дивися повний текст Гетманцев: субсидії мають бути монетизовані, а ціна на електроенергію - підвищена.
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Додано: Чет 23 лип, 2020 11:20
Гетманцев: субсидії мають бути монетизовані, а ціна на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гетманцев: субсидії мають бути монетизовані, а ціна на електроенергію - підвищена.
Додано: Чет 23 лип, 2020 11:21
Таке враження ,що Гетьманцев разом з Третяковою хочуть знищити населення України !
Додано: Чет 23 лип, 2020 11:21
То есть, по поддельным документам, будут получать деньги напрямую....Толпа де***, льготы монетизируют, так как хотят добиться экономии ресурсов, так как просто льгота - этого не дает. Причем здесь поддельные документы? Просто - уж говорите -хотим людям часть льгот отменить.
Додано: Чет 23 лип, 2020 11:34
Додано: Чет 23 лип, 2020 12:08
... а Гетьманцева "утилизировать" Субсидию упразднить, цены на электроэнергию понизить. Тем более, никто толком не знает сколько она стоит, есть основания считать, что уровень цены продиктован лишь аппетитами тех или иных лиц.
Перевести электроэнергию в денежную форму и выдавать деньгами ?
Додано: Чет 23 лип, 2020 12:19
Льготы и субсидии на коммунальные услуги - это форма содержания рабов, как в Римской Империи. Чтобы получать льготы нужно отказаться от своих прав и свобод и согласиться на выполнение низкооплачиваемой низкоквалифицированной рабской работы.
В РИ господин или муниципалитет тоже оплачивал коммунальные услуги за своих рабов, за что имели право требовать выполнение рабских работ. Государственные рабы Servus publicus работали в храмах и других общественных зданиях , как в Риме, так и в муниципалитетах.
А повышение тарифов - это такой способ превращения людей в муниципальных рабов. Если не хватает рабов, можно повысить тарифы и сразу появятся желающие либо добровольно отдать себя в рабство, либо за коммунальные долги. Так происходило в РИ. За долги человека можно было держать у себя дома в цепях три месяца, в течении которых полагалось его кормить и выводить на рынок. Если желающих оплатить долги не находилось, человек становился рабом.
Также точно и сейчас, хочешь получать льготы - иди работать на рабских условиях за пайку к господину или бегай в центр занятости с готовностью поработать на любого господина за рабскую пайку. Иначе льгот не дадут, их дают тем кто согласен стать рабом.
Повышение тарифов говорит о полном отказе от рыночных отношений и переходе к ручной установке тарифов монополиями.
Востаннє редагувалось Амвросий в Чет 23 лип, 2020 12:33, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 23 лип, 2020 12:31
Амвросий
Да бы не было возможности сбежать вводят налог на недвижимость.
И то, что не сумели отобрать "...и коммунисты" - будут реально потрошить.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Чет 23 лип, 2020 13:04
Нефиг нам напоминать где низкие цены на электричество. Лучше напомните какие зарплаты в Европе и у нас. И где больше воруют у страны.
За яйца взять и поднять выше головы. Умник.
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