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Гетманцев: субсидії мають бути
монетизовані, а ціна на...

Гетманцев: субсидії мають бути монетизовані, а ціна на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 13:17

Цена на электроэнергию для населения в Украине – самая низкая в ​​ЕС и отпускается по единой цене всем потребителям. С...ка, а для самой нищей страны в Европе может для начала зарплату поднимете, как в этой ЕС? Експерды, б...л...е...а...т...ь.
yalta1965
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 13:34

Это правительство дилетантов, политиканов и коррупционеров,как и предыдущие.Все финансовые дыры
государства решает за счёт пересичных.Повышать тарифы может и обезъяна.Грош вам цена в базарный день.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 14:17

Перепрошую, а яка ж ринкова ціна? З атомних електрика йде по 50 копійок десь. І блоки зупиняють, бо нема куди дівати електрику. Яке в дупу подорожчання?
0mage0
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