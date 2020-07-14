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Гетманцев: субсидії мають бути
монетизовані, а ціна на...

Гетманцев: субсидії мають бути монетизовані, а ціна на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 13:34

Это правительство дилетантов, политиканов и коррупционеров,как и предыдущие.Все финансовые дыры
государства решает за счёт пересичных.Повышать тарифы может и обезъяна.Грош вам цена в базарный день.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 14:17

Перепрошую, а яка ж ринкова ціна? З атомних електрика йде по 50 копійок десь. І блоки зупиняють, бо нема куди дівати електрику. Яке в дупу подорожчання?
0mage0
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 14:29

Re: Гетманцев: субсидії мають бути монетизовані, а ціна на..

  0mage0 написав:Перепрошую, а яка ж ринкова ціна? З атомних електрика йде по 50 копійок десь. І блоки зупиняють, бо нема куди дівати електрику. Яке в дупу подорожчання?

Нужно добавить транспортировку из Амстердама в виде аккумуляторных батарей, вот на то и выходит, все честно :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 14:29

в любой непонятной ситуации - повышай цены. Это девиз нашей горячо "любимой" власти.
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 14:35

Ну да, в этой созданной ситуации, это правильное решение, чего возмущаться? Это вполне верно.
Больше проявляю интерес, что дальше?
Реальная з.п. (не номин., не мин.) ? Равенство в распределение доходов и социально-экономическое развитие? А тут и закон и его соблюдение. Пока, неумелая политика гос. институтов, к примеру, сдерживание курса и не своевременное, и недоступность кредитования, безопасность (снижение рисков). Бизнес (мелкий и средний) не развивается. И вот все оно такое, рагульное. Так что, наблюдаем.
antae2019
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 14:39

День сидим в тюрьме, второй, а на третий день Соколиный Глаз заметил, что в камере нет одной стены. (с)


Полностью поддерживаю монетизацию (льгот. – Ред.), как и Галина Третьякова – она ​​тоже поддерживает эту идею. Это ее комитет. И вообще за этим будущее. ... Поэтому я полностью поддерживаю подход монетизации, нам следует переводить льготы в денежную форму. То же касается цены на электроэнергию”, – прокомментировал Гетманцев.

https://news.finance.ua/ru/news/-/47510 ... -povyshena

И Гетьманцеву, и Третьяковой неизвестно, что такая монетизация существует уже год?

Постанова КМУ № 373 в редакции от 17.04.2019:
Механізм виплати пільги

7. Виплата розрахованої суми пільги здійснюється у грошовій безготівковій формі шляхом перерахування коштів на рахунок Мінсоцполітики в АТ “Ощадбанк” на підставі укладеного між Мінсоцполітики та АТ “Ощадбанк” договору (далі - рахунок для виплати пільг).

За заявою пільговика виплата пільги може здійснюватися у готівковій формі з місяця, що настає за місяцем подання такої заяви структурному підрозділу з питань соціального захисту населення, у якій зазначаються реквізити поточного рахунка, відкритого пільговиком в АТ “Ощадбанк”.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/373 ... 90417#Text

При таком их знании документов вполне реально ждать от них предложения о запрете автомобилистам проезда на красный свет светофора!
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 14:40

Re: Гетманцев: субсидії мають бути монетизовані, а ціна на..

С....
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 14:47

все болтуны дешовые
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