Это правительство дилетантов, политиканов и коррупционеров,как и предыдущие.Все финансовые дыры
государства решает за счёт пересичных.Повышать тарифы может и обезъяна.Грош вам цена в базарный день.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 23 лип, 2020 13:34
Это правительство дилетантов, политиканов и коррупционеров,как и предыдущие.Все финансовые дыры
государства решает за счёт пересичных.Повышать тарифы может и обезъяна.Грош вам цена в базарный день.
Додано: Чет 23 лип, 2020 14:17
Перепрошую, а яка ж ринкова ціна? З атомних електрика йде по 50 копійок десь. І блоки зупиняють, бо нема куди дівати електрику. Яке в дупу подорожчання?
Додано: Чет 23 лип, 2020 14:29
Re: Гетманцев: субсидії мають бути монетизовані, а ціна на..
Додано: Чет 23 лип, 2020 14:29
в любой непонятной ситуации - повышай цены. Это девиз нашей горячо "любимой" власти.
Додано: Чет 23 лип, 2020 14:35
Ну да, в этой созданной ситуации, это правильное решение, чего возмущаться? Это вполне верно.
Больше проявляю интерес, что дальше?
Реальная з.п. (не номин., не мин.) ? Равенство в распределение доходов и социально-экономическое развитие? А тут и закон и его соблюдение. Пока, неумелая политика гос. институтов, к примеру, сдерживание курса и не своевременное, и недоступность кредитования, безопасность (снижение рисков). Бизнес (мелкий и средний) не развивается. И вот все оно такое, рагульное. Так что, наблюдаем.
Додано: Чет 23 лип, 2020 14:39
https://news.finance.ua/ru/news/-/47510 ... -povyshena
И Гетьманцеву, и Третьяковой неизвестно, что такая монетизация существует уже год?
Постанова КМУ № 373 в редакции от 17.04.2019:
При таком их знании документов вполне реально ждать от них предложения о запрете автомобилистам проезда на красный свет светофора!
Додано: Чет 23 лип, 2020 14:40
Re: Гетманцев: субсидії мають бути монетизовані, а ціна на..
С....
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