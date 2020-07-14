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Гетманцев: субсидії мають бути монетизовані, а ціна на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 23 лип, 2020 17:55
Куда смотрит наш зеленый президент? Когда этого отброса с должности председателя комитета снимут? Кому он служит?
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eduard_k
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Додано: Чет 23 лип, 2020 18:06
eduard_k написав:
Куда смотрит наш зеленый президент? Когда этого отброса с должности председателя комитета снимут? Кому он служит?
ПреЗЕденту и служит. Зековская команда озвучивает в народ идеи чтобы отвлекать от зашкваров.
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_Mykola_
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Додано: Чет 23 лип, 2020 18:13
Та да, для того народ строил АЭС, чтоб их сейчас специально загробили ахметкины марионетки в кабмине и поднимали тарифы до самых высоких в Европе при самых низких доходах.
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hxbbgaf
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Додано: Чет 23 лип, 2020 18:41
нехай той мудєнь смоктане куйца
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galantus79
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Додано: Чет 23 лип, 2020 18:45
galantus79 написав:
нехай той мудєнь смоктане куйца
Ну это вы сейчас так говорите, а после поднятия тарифа сами будете смоктать свой же. Аналогичная ситуация была и с газом, когда с 1грн подняли до 6-7грн.
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Евгений Н.
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Додано: Чет 23 лип, 2020 19:18
Деятельность избранников направлена только на улучшение.
- Результатом каждого улучшения есть изменения уровня жизни.
- реально оценивайте происходящее и свой выбор.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Kudrjavuy
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Додано: Чет 23 лип, 2020 19:24
Хоть какой-то толк с этой зелени. Давно пора все субсидии отменить. Не можешь содержать квартиру - продавай, переезжай в меньшую или сдавай комнату/койку.
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Amid
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Додано: Чет 23 лип, 2020 19:36
Третьякову на панель чтобы опробовала свой законопроект(предложение) по легализации проституции, а Гетьманцева утилизировать за профнепригодностью и слабоумие.
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Додано: Чет 23 лип, 2020 20:11
Amid написав:
Хоть какой-то толк с этой зелени. Давно пора все субсидии отменить. Не можешь содержать квартиру - продавай, переезжай в меньшую или сдавай комнату/койку.
Не можешь достойно жить, вешайся.
Третьякову напоминает.
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