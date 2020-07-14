Гетманцев: субсидії мають бути монетизовані, а ціна на...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 23 лип, 2020 17:55
Куда смотрит наш зеленый президент? Когда этого отброса с должности председателя комитета снимут? Кому он служит?
Додано: Чет 23 лип, 2020 18:06
Додано: Чет 23 лип, 2020 18:13
Та да, для того народ строил АЭС, чтоб их сейчас специально загробили ахметкины марионетки в кабмине и поднимали тарифы до самых высоких в Европе при самых низких доходах.
Додано: Чет 23 лип, 2020 18:45
Додано: Чет 23 лип, 2020 19:18
Деятельность избранников направлена только на улучшение.
- Результатом каждого улучшения есть изменения уровня жизни.
- реально оценивайте происходящее и свой выбор.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Чет 23 лип, 2020 19:24
Хоть какой-то толк с этой зелени. Давно пора все субсидии отменить. Не можешь содержать квартиру - продавай, переезжай в меньшую или сдавай комнату/койку.
Додано: Чет 23 лип, 2020 19:36
Третьякову на панель чтобы опробовала свой законопроект(предложение) по легализации проституции, а Гетьманцева утилизировать за профнепригодностью и слабоумие.
Додано: Чет 23 лип, 2020 20:11
Не можешь достойно жить, вешайся.
Третьякову напоминает.
Зе-Чмо
Додано: Чет 23 лип, 2020 20:33
а может гетьманцова геть.
А третьякову в концлагерь?
Не?
Ну а вообще все совпадает, та п----да рассказывает про людей низкого качества и прочий бред, этот дятел предлагает повысить тарифы (при том, что заложена высокая стоимость зеленого тарифа; хорошо что хоть вроде его снизили) - все укладывается в то, что у них действительно цель "оптимизировать" население страны. Длбы блд.
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