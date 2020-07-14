Гетманцев: субсидії мають бути монетизовані, а ціна на...

"Цена на электроэнергию для населения в Украине – самая низкая в ЕС, и отпускается по единой цене всем потребителям".
Давно Украина в ЕС?
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Додано: Чет 23 лип, 2020 21:14
Давно Украина в ЕС?
Додано: Чет 23 лип, 2020 21:27
Виллы и особняки ж в ЕС.
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Додано: Чет 23 лип, 2020 23:04
Льгот и субсидий быть не должно. Должно быть пособие малоимущим.
Но пособие невозможно выдать пока не ясно какие у людей доходы.
Цену на электроэнергию повысить всем кто голосовал за Порошенка.
В ЕС электроэнергия дорогая.
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