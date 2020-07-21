RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Гетманцев: субсидії мають бути
монетизовані, а ціна на...

Гетманцев: субсидії мають бути монетизовані, а ціна на...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 21:27

  IMPRINTER написав:
"Цена на электроэнергию для населения в Украине – самая низкая в ​​ЕС, и отпускается по единой цене всем потребителям".


Давно Украина в ЕС?

Виллы и особняки ж в ЕС.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9946
З нами з: 03.11.08
Подякував: 765 раз.
Подякували: 2175 раз.
 
Профіль
1
6
2
Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 23:04

Льгот и субсидий быть не должно. Должно быть пособие малоимущим.
Но пособие невозможно выдать пока не ясно какие у людей доходы.
Цену на электроэнергию повысить всем кто голосовал за Порошенка.
В ЕС электроэнергия дорогая.
cannabis_ua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2834
З нами з: 27.02.09
Подякував: 234 раз.
Подякували: 586 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 10:00

  cannabis_ua написав:В ЕС электроэнергия дорогая.

По единственной причине: их там всех Грета покусала -- и они кинулись АЭС закрывать. В тех же Штатах электроэнергия местами отрицательную стоимость имеет...
_hunter
 
Повідомлень: 2483
З нами з: 22.03.15
Подякував: 11 раз.
Подякували: 212 раз.
 
Профіль
  #<1234
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Якими повинні бути зарплати керівників (опитування)
R2 » П'ят 24 лип, 2020 00:14
3 165
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 лип, 2020 09:41
andretar
У "Нафтогазі" розповіли, як змінювалась ціна на газ для...
R2 » Чет 23 лип, 2020 10:48
1 73
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 лип, 2020 10:48
shlyocuk
Якою має бути "мінімалка" в Україні - думка голови...
R2 » Сер 15 лип, 2020 14:07
2 198
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 лип, 2020 15:17
4801834

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (88025)
24.07.2020 10:05
EximBonus Bot (1699)
24.07.2020 10:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.