Гетманцев: субсидії мають бути монетизовані, а ціна на...
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Льгот и субсидий быть не должно. Должно быть пособие малоимущим. Но пособие невозможно выдать пока не ясно какие у людей доходы. Цену на электроэнергию повысить всем кто голосовал за Порошенка. В ЕС электроэнергия дорогая.
cannabis_ua написав:Льгот и субсидий быть не должно. Должно быть пособие малоимущим. Но пособие невозможно выдать пока не ясно какие у людей доходы. Цену на электроэнергию повысить всем кто голосовал за Порошенка. В ЕС электроэнергия дорогая.
Нужно, ее по зеленым тарифам +20% отпускать - работникам ДТЕК и всем любителям регионалов,которые приняли эти зеленые тарифы ,под Клюева,который странным бизнессом занялся,взял в Ощадбаке кредит и со сверхтарифа ,оплачивал проценты в банке...Бизнесс до донецки...
По единственной причине: их там всех Грета покусала -- и они кинулись АЭС закрывать. В тех же Штатах электроэнергия местами отрицательную стоимость имеет...
Тут ключевое слово местами. И не для населения.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО. Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua написав:Льгот и субсидий быть не должно. Должно быть пособие малоимущим. Но пособие невозможно выдать пока не ясно какие у людей доходы. Цену на электроэнергию повысить всем кто голосовал за Порошенка. В ЕС электроэнергия дорогая.
Нужно, ее по зеленым тарифам +20% отпускать - работникам ДТЕК и всем любителям регионалов,которые приняли эти зеленые тарифы ,под Клюева,который странным бизнессом занялся,взял в Ощадбаке кредит и со сверхтарифа ,оплачивал проценты в банке...Бизнесс до донецки...
Зеленые тарифы принимает Верховная рада. Основная масса зеленки введена в 2017-2019 годах (ДТЕК именно в эти годы и ввело основные мощности зеленки https://elektrovesti.net/64726_preziden ... orskoy-ves ). И кто мешал Верховной раде эти тарифы понизить? ЕС уже давно дотирует зеленку. Все кто голосовал за Порошенка хотели в ЕС. Не вижу причин им не повысить стоимость э/э. Тем более что Порошенко любитель регионалов. p.s. А основная причина отключения блоков АЭС - низкое потребление э/э промышленностью.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО. Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.