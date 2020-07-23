Гетманцев: субсидії мають бути монетизовані, а ціна на...

Виллы и особняки ж в ЕС.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 23 лип, 2020 21:27
Виллы и особняки ж в ЕС.
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Додано: Чет 23 лип, 2020 23:04
Льгот и субсидий быть не должно. Должно быть пособие малоимущим.
Но пособие невозможно выдать пока не ясно какие у людей доходы.
Цену на электроэнергию повысить всем кто голосовал за Порошенка.
В ЕС электроэнергия дорогая.
Додано: П'ят 24 лип, 2020 10:00
Додано: П'ят 24 лип, 2020 10:31
Нужно, ее по зеленым тарифам +20% отпускать - работникам ДТЕК и всем любителям регионалов,которые приняли эти зеленые тарифы ,под Клюева,который странным бизнессом занялся,взял в Ощадбаке кредит и со сверхтарифа ,оплачивал проценты в банке...Бизнесс до донецки...
Додано: П'ят 24 лип, 2020 21:51
Тут ключевое слово местами. И не для населения.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: П'ят 24 лип, 2020 22:09
Зеленые тарифы принимает Верховная рада.
Основная масса зеленки введена в 2017-2019 годах (ДТЕК именно в эти годы и ввело основные мощности зеленки
И кто мешал Верховной раде эти тарифы понизить?
ЕС уже давно дотирует зеленку.
Все кто голосовал за Порошенка хотели в ЕС.
Не вижу причин им не повысить стоимость э/э.
Тем более что Порошенко любитель регионалов.
p.s.
А основная причина отключения блоков АЭС - низкое потребление э/э промышленностью.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: П'ят 31 лип, 2020 02:57
Вы в ДТЭК работаете? Вас же это тоже коснется или вы думаете вам Ахметов зарплату поднимет?
Додано: П'ят 31 лип, 2020 09:37
Что абсолютно ничего не меняет: "тут" ни местами ни для "не населения" даже нулевых тарифов нет.
Додано: П'ят 31 лип, 2020 10:03
Нет не в ДТЭК. Но тема энергетики мне интересна.
Просто то что промышленность дотирует тарифы для населения и зеленую энергетику - это не верная модель рынка электроэнергии.
Промышленность страны должна иметь конкурентные преимущества в мире.
То что тарифы для зеленки нужно было уменьшать - это да, только не задним числом.
То что должников нужно отключать - это тоже да. Но водоканал так просто не отключишь. Поэтому такие предприятия нуждаются в дотациях из бюджета.
Хотите оставить тарифы для населения низкими - дотируйте из бюджета население, а не перекладывайте это на промышленность.
Нет денег в бюджете - повышайте, если мозгов не было когда запускали рынок электроэнергии (хотя там не особо думали, просто Петя выполнял команду наших западных партнеров).
Сейчас в энергетике накопились долги выше 1 миллиарда $, значит что-то нужно менять.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: П'ят 31 лип, 2020 10:11
Нет конкуренции, нет нулевых тарифов.
Просадки по стоимости э/э могут быть тогда, когда зеленая энергетика на рынок выйдет.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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