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Метро на Троєщину не можна побудувати без грошей уряду -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 23 лип, 2020 12:05
Пропонуємо до обговорення:
Побудувати в Києві метро в густонаселений житловий масив Троєщина або реалізувати подібні масштабні інфраструктурні проекти без фінансової підтримки уряду країни неможливо.
Дивися повний текст Метро на Троєщину не можна побудувати без грошей уряду - екс-глава КМДА Попов
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Додано: Чет 23 лип, 2020 12:05
Чому б не озвучити ціну питання, а то будуть не будуть, можуть не можуть
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svyatoslav_hromyak
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Додано: Чет 23 лип, 2020 12:08
Китай оцінив у 3млрд долл і готовий у свого уряду кредит взяти. Якісь інші варіанти є?
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svyatoslav_hromyak
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Додано: Чет 23 лип, 2020 12:10
svyatoslav_hromyak написав:
Чому б не озвучити ціну питання, а то будуть не будуть, можуть не можуть
Так для начала надо хотя бы решить куда его строить. А то все определиться не могут как вывести.
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vano80
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