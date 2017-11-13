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Метро на Троєщину не можна
побудувати без грошей уряду -...

Метро на Троєщину не можна побудувати без грошей уряду -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 12:05

Метро на Троєщину не можна побудувати без грошей уряду -...

Пропонуємо до обговорення:
Побудувати в Києві метро в густонаселений житловий масив Троєщина або реалізувати подібні масштабні інфраструктурні проекти без фінансової підтримки уряду країни неможливо.

Дивися повний текст Метро на Троєщину не можна побудувати без грошей уряду - екс-глава КМДА Попов.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 12:05

Чому б не озвучити ціну питання, а то будуть не будуть, можуть не можуть
svyatoslav_hromyak
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 12:08

Китай оцінив у 3млрд долл і готовий у свого уряду кредит взяти. Якісь інші варіанти є?
svyatoslav_hromyak
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 12:10

  svyatoslav_hromyak написав:Чому б не озвучити ціну питання, а то будуть не будуть, можуть не можуть


Так для начала надо хотя бы решить куда его строить. А то все определиться не могут как вывести.
vano80
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 12:58

Попов. Открытие моста разгрузит Московский мост. На Оболонь и Петровку быстрее добираться будет.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 13:17

А що, Попов уже відсидів? Чи насуваються вибори, тому всяка наволоч повилазила?
espanol
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 13:25

Понятное дело - частные инвестиции под контролем, а государственные - бери, кто хочешь. Конечно, без них никак )
yalta1965
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 13:52

этот тот попов, который во время снегодапа марта 2013 года ничего не сделал, когда весь киев до утра стоял в пробках под снегопадом.

техника была на радужном и легко бы расчитсила московский мост, чтобы запустить сотню тысяч человек на левый берег, но мне пришлось сидеить до семи утра в машине, потому что "глава города" спал...
goowean
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