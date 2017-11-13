|
|
|
Метро на Троєщину не можна побудувати без грошей уряду -...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 23 лип, 2020 12:05
Пропонуємо до обговорення:
Побудувати в Києві метро в густонаселений житловий масив Троєщина або реалізувати подібні масштабні інфраструктурні проекти без фінансової підтримки уряду країни неможливо.
Дивися повний текст Метро на Троєщину не можна побудувати без грошей уряду - екс-глава КМДА Попов
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 89427
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 23 лип, 2020 12:05
Чому б не озвучити ціну питання, а то будуть не будуть, можуть не можуть
-
svyatoslav_hromyak
-
-
- Повідомлень: 210
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 23 лип, 2020 12:08
Китай оцінив у 3млрд долл і готовий у свого уряду кредит взяти. Якісь інші варіанти є?
-
svyatoslav_hromyak
-
-
- Повідомлень: 210
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 23 лип, 2020 12:10
svyatoslav_hromyak написав:
Чому б не озвучити ціну питання, а то будуть не будуть, можуть не можуть
Так для начала надо хотя бы решить куда его строить. А то все определиться не могут как вывести.
-
vano80
-
-
- Повідомлень: 1839
- З нами з: 17.09.13
- Подякував: 28 раз.
- Подякували: 242 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 23 лип, 2020 12:58
Попов. Открытие моста разгрузит Московский мост. На Оболонь и Петровку быстрее добираться будет.
-
p_a_l
-
-
- Повідомлень: 2982
- З нами з: 15.02.11
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 597 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 23 лип, 2020 13:17
А що, Попов уже відсидів? Чи насуваються вибори, тому всяка наволоч повилазила?
-
espanol
-
-
- Повідомлень: 43
- З нами з: 24.02.14
- Подякував: 169 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 23 лип, 2020 13:25
Понятное дело - частные инвестиции под контролем, а государственные - бери, кто хочешь. Конечно, без них никак )
-
yalta1965
-
-
- Повідомлень: 56
- З нами з: 22.01.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 23 лип, 2020 13:52
этот тот попов, который во время снегодапа марта 2013 года ничего не сделал, когда весь киев до утра стоял в пробках под снегопадом.
техника была на радужном и легко бы расчитсила московский мост, чтобы запустить сотню тысяч человек на левый берег, но мне пришлось сидеить до семи утра в машине, потому что "глава города" спал...
-
goowean
-
-
- Повідомлень: 4
- З нами з: 19.12.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 23 лип, 2020 21:24
yalta1965 написав:
Понятное дело - частные инвестиции под контролем, а государственные - бери, кто хочешь. Конечно, без них никак )
Для Киева реально рассмотрение консорциума -
1. пристанционные площадя под Т/Ц.,
2. узловые АВ - станции
3. Локализация 100% отечественного оборудования как для строительства, так и эксплуатации.
4. Сокращение давления коррупционной составляющей.(стабильная работа метростроя)
..................
В результате интерес будет не только у Киева, но и у Государства(банковских структур).
В принципе ВСЁ считается-на месте, по условиям перегона.
Если кто-то ожидает, что китайцы - дадут денеХ - ......... - но долг повиснет на Государстве.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
-
Kudrjavuy
-
-
- Повідомлень: 8312
- З нами з: 20.09.12
- Подякував: 682 раз.
- Подякували: 871 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|