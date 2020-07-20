Світові експерти прогнозують другу хвилю коронавірусу COVID-19 восени. Однак навряд чи бізнес знову закриють на карантин.
Дивися повний текст Друга хвиля коронавірусу: Петрашко розповів, що буде з бізнесом.
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Додано: Чет 23 лип, 2020 12:48
Друга хвиля коронавірусу: Петрашко розповів, що буде з...
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Дивися повний текст Друга хвиля коронавірусу: Петрашко розповів, що буде з бізнесом.
Додано: Чет 23 лип, 2020 12:48
О каком карантине и его соблюдении можно вообще говорить, если в платцкартном вагоне 54 человека едут по 10-20 часов вместе???
Какая пропускная способность УЗД за сутки?
Минимум 48 000 человек.
Никакого карантина нет, ни точечно, ни локально, никак.
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