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Друга хвиля коронавірусу:
Петрашко розповів, що буде з...

Друга хвиля коронавірусу: Петрашко розповів, що буде з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 12:48

Друга хвиля коронавірусу: Петрашко розповів, що буде з...

Пропонуємо до обговорення:
Світові експерти прогнозують другу хвилю коронавірусу COVID-19 восени. Однак навряд чи бізнес знову закриють на карантин.

Дивися повний текст Друга хвиля коронавірусу: Петрашко розповів, що буде з бізнесом.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 12:48

О каком карантине и его соблюдении можно вообще говорить, если в платцкартном вагоне 54 человека едут по 10-20 часов вместе???
Какая пропускная способность УЗД за сутки?
Минимум 48 000 человек.
Никакого карантина нет, ни точечно, ни локально, никак.
erhova_manager
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