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Новий голова НБУ додав у
декларацію мільйони і коштовності

Новий голова НБУ додав у декларацію мільйони і коштовності
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 12:50

Новий голова НБУ додав у декларацію мільйони і коштовності

Пропонуємо до обговорення:
Новий глава Національного банку України Кирило Шевченко змінив дані в декларації про доходи і вніс додатково туди рахунок у швейцарському банку, кілька дорогих годинників, коштовності, шуби.

Дивися повний текст Новий голова НБУ додав у декларацію мільйони і коштовності.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 12:50

И при этом не платил за коммуналку в Киеве и задолжал 1.2 млн гривен? Что за мутный товарищ.
elastix
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 13:05

Через год добавит миллиарды
p_a_l
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 13:43

Новый глава НБУ не лох какой-то, кровно нажитые держит в Швейцарии ...))
mvi
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 14:19

  mvi написав:Новый глава НБУ не лох какой-то, кровно нажитые держит в Швейцарии ...))

Патриот нашей банковской системы :)

И при этом не платил за коммуналку в Киеве и задолжал 1.2 млн гривен? Что за мутный товарищ.

Та пусть лохи платят - думаю именно так он мог бы прокомментировать данный факт ;) Он может и пошел в НБУ дабы подработать и погасить долги.
Igorten
 
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