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Новий голова НБУ додав у декларацію мільйони і коштовності
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Додано: Чет 23 лип, 2020 12:50
Пропонуємо до обговорення:
Новий глава Національного банку України Кирило Шевченко змінив дані в декларації про доходи і вніс додатково туди рахунок у швейцарському банку, кілька дорогих годинників, коштовності, шуби.
Дивися повний текст Новий голова НБУ додав у декларацію мільйони і коштовності
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R2
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Додано: Чет 23 лип, 2020 12:50
И при этом не платил за коммуналку в Киеве и задолжал 1.2 млн гривен? Что за мутный товарищ.
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elastix
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Додано: Чет 23 лип, 2020 13:05
Через год добавит миллиарды
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p_a_l
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Додано: Чет 23 лип, 2020 13:43
Новый глава НБУ не лох какой-то, кровно нажитые держит в Швейцарии ...))
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mvi
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Додано: Чет 23 лип, 2020 14:19
mvi написав:
Новый глава НБУ не лох какой-то, кровно нажитые держит в Швейцарии ...))
Патриот нашей банковской системы
И при этом не платил за коммуналку в Киеве и задолжал 1.2 млн гривен? Что за мутный товарищ.
Та пусть лохи платят - думаю именно так он мог бы прокомментировать данный факт
Он может и пошел в НБУ дабы подработать и погасить долги.
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Igorten
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Додано: Чет 23 лип, 2020 14:48
Все гребет под себя как пылесос, ему и времени то на Нац. банку хватать не будет, только и думает куда какое бабло пристроить. А декларация разве не один раз подается? Ну тогда через пару месяцев еще раз пять поменяет данные.
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tigr-uu
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Додано: Чет 23 лип, 2020 15:41
Учитывая ставку депозита в Швейцарии в 0.1-0.15 годовых там явно не три ляма лежит))).и лежат не в ощаде где есть "гарнтия "«государства» ))и проценты явно в разы выше)))..вывод один-наш человек)).
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sota24062016
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Додано: Чет 23 лип, 2020 17:20
sota24062016 написав:
Учитывая ставку депозита в Швейцарии в 0.1-0.15 годовых там явно не три ляма лежит))).и лежат не в ощаде где есть "гарнтия "«государства» ))и проценты явно в разы выше)))..вывод один-наш человек)).
еврейчик который заходит с должностью -имеет другие условия.
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Vladik
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