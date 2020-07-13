Міністерство цифрової трансформації України готується до впровадження фінансового моніторингу віртуальних активів.
Дивися повний текст Мінцифри планує впровадити фінмоніторинг віртуальних активів.
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Додано: Чет 23 лип, 2020 13:04
Мінцифри планує впровадити фінмоніторинг віртуальних активів
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Дивися повний текст Мінцифри планує впровадити фінмоніторинг віртуальних активів.
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