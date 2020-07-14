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Мінцифри планує впровадити
фінмоніторинг віртуальних активів

Мінцифри планує впровадити фінмоніторинг віртуальних активів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 13:04

Мінцифри планує впровадити фінмоніторинг віртуальних активів

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство цифрової трансформації України готується до впровадження фінансового моніторингу віртуальних активів.

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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 13:04

Депутатские миллионы в оффшорах проверяйте, не с того боку опять.
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