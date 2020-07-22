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Україна планує випуск євробондів, раніше скасований...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 23 лип, 2020 14:15
Пропонуємо до обговорення:
Міністерство фінансів України має намір розмістити єврооблігації на 1,75 млрд доларів з погашенням у 2033 році. Раніше цей випуск був скасований після заяви Якова Смолія про відставку.
Дивися повний текст Україна планує випуск євробондів, раніше скасований через відставку Смолія
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Додано: Чет 23 лип, 2020 14:15
Цікаво, які відсотки.
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