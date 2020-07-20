Ставка є своєрідним орієнтиром і "двигуном" для банків з приводу процентних ставок по внесках і кредитах.
Дивися повний текст НБУ оголосив рішення щодо облікової ставки. А як у сусідів? (інфографіка).
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Додано: Чет 23 лип, 2020 14:30
НБУ оголосив рішення щодо облікової ставки. А як у...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ оголосив рішення щодо облікової ставки. А як у сусідів? (інфографіка).
Додано: Чет 23 лип, 2020 14:31
Размер учетной ставки центрального банка в Аргентине остался без изменений и составил 38 % в июне 2020.
Ставка Центрального Банка Венесуэлы составила 39.7 % в 2020 году.
Учетная ставка Бразилии - 2.25 %
Ставка Центрального Банка Колумбии составила 2.5 % в 2020 году.
Додано: Чет 23 лип, 2020 14:32
В мережі є вся історія зниження ставок центробанками від початку Сovid-19:
Додано: Чет 23 лип, 2020 15:21
Все это жутко интересно - тогда почему тогда такие дикие ставки для простого бизнеса 27-36%, по картам 41-49% - я так понимаю чтоб банкиры не похудели от черной икры?
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