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НБУ оголосив рішення щодо
облікової ставки. А як у...

НБУ оголосив рішення щодо облікової ставки. А як у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 14:30

НБУ оголосив рішення щодо облікової ставки. А як у...

Пропонуємо до обговорення:
Ставка є своєрідним орієнтиром і "двигуном" для банків з приводу процентних ставок по внесках і кредитах.

Дивися повний текст НБУ оголосив рішення щодо облікової ставки. А як у сусідів? (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 14:31

Размер учетной ставки центрального банка в Аргентине остался без изменений и составил 38 % в июне 2020.
Ставка Центрального Банка Венесуэлы составила 39.7 % в 2020 году.
Учетная ставка Бразилии - 2.25 %
Ставка Центрального Банка Колумбии составила 2.5 % в 2020 году.
laa1999
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 14:32

В мережі є вся історія зниження ставок центробанками від початку Сovid-19:
https://expla.bank.gov.ua/expla/news_0163.html
ablinov
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 15:21

Все это жутко интересно - тогда почему тогда такие дикие ставки для простого бизнеса 27-36%, по картам 41-49% - я так понимаю чтоб банкиры не похудели от черной икры?
d_s_n
 
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