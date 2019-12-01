Ставка є своєрідним орієнтиром і "двигуном" для банків з приводу процентних ставок по внесках і кредитах.
Дивися повний текст НБУ оголосив рішення щодо облікової ставки. А як у сусідів? (інфографіка).
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Додано: Чет 23 лип, 2020 14:30
НБУ оголосив рішення щодо облікової ставки. А як у...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ оголосив рішення щодо облікової ставки. А як у сусідів? (інфографіка).
Додано: Чет 23 лип, 2020 14:31
Размер учетной ставки центрального банка в Аргентине остался без изменений и составил 38 % в июне 2020.
Ставка Центрального Банка Венесуэлы составила 39.7 % в 2020 году.
Учетная ставка Бразилии - 2.25 %
Ставка Центрального Банка Колумбии составила 2.5 % в 2020 году.
Додано: Чет 23 лип, 2020 14:32
В мережі є вся історія зниження ставок центробанками від початку Сovid-19:
Додано: Чет 23 лип, 2020 15:21
Все это жутко интересно - тогда почему тогда такие дикие ставки для простого бизнеса 27-36%, по картам 41-49% - я так понимаю чтоб банкиры не похудели от черной икры?
Додано: Чет 23 лип, 2020 15:58
Да хоть до 0 снижайте эту ставку, простой гражданин все равно не возьмет кредит хотя бы под 11%, потому что банкирам это не выгодно: можно купить доллар или ОВГЗ и спать спокойно.
Додано: Чет 23 лип, 2020 16:00
d_s_n
Потому что в банках половина кредитов не возвращается, остальные компенсируют
Додано: Чет 23 лип, 2020 18:21
Re: НБУ оголосив рішення щодо облікової ставки. А як у...
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Швейцария -0.75 -0.75 2020-06
Дания -0.6 -0.6 2020-06
Япония -0.1 -0.1 2020-07
Швеция 0 0 2020-07
Испания 0 0 2020-07
Словения 0 0 2020-07
Словакия 0 0 2020-07
Португалия 0 0 2020-07
Норвегия 0 0 2020-06
Нидерланды 0 0 2020-07
Мальта 0 0 2020-07
Люксембург 0 0 2020-07
Литва 0 0 2020-07
Латвия 0 0 2020-07
Италия 0 0 2020-07
Ирландия 0 0 2020-07
Греция 0 0 2020-07
Германия 0 0 2020-07
Франция 0 0 2020-07
Финляндия 0 0 2020-07
Зона евро 0 0 2020-07
Эстония 0 0 2020-07
Кипр 0 0 2020-07
Болгария 0 0 2020-07
Бельгия 0 0 2020-07
Австрия 0 0 2020-07
Великобритания 0.1 0.1 2020-06
Польша 0.1 0.1 2020-07
Израиль 0.1 0.1 2020-07
Сингапур 0.16 0.12 2020-06
Соединенные Штаты 0.25 0.25 2020-06
Перу 0.25 0.25 2020-07
Новая Зеландия 0.25 0.25 2020-06
Новая Каледония 0.25 0.25 2020-06
Фиджи 0.25 0.25 2020-06
Чешская республика0.25 0.25 2020-06
Канада 0.25 0.25 2020-07
Австралия 0.25 0.25 2020-07
Таиланд 0.5 0.5 2020-06
Южная Корея 0.5 0.5 2020-07
Оман 0.5 0.5 2020-06
Ямайка 0.5 0.5 2020-06
Чили 0.5 0.5 2020-07
Албания 0.5 0.5 2020-07
Венгрия 0.6 0.75 2020-07
Парагвай 0.75 Січ.25 2020-06
Коста-Рика 0.75 Січ.25 2020-06
Макао 0.86 0.86 2020-06
Гонконг 0.86 0.86 2020-06
Саудовская Аравия1 1 2020-06
Исландия 1 1 2020-06
Кабо-Верде 1 1 2020-06
Бахрейн 1 1 2020-06
Тайвань 1.13 1.13 2020-06
Сербии 1.25 1.25 2020-07
ОАЭ 1.5 1.5 2020-06
Марокко 1.5 2 2020-06
Македония 1.5 1.5 2020-06
Кувейт 1.5 1.5 2020-06
Камбоджа 1.5 1.5 2020-04
Румыния 1.75 1.75 2020-06
Малайзия 1.75 2 2020-07
Гватемала 1.75 2 2020-06
Маврикий 1.85 1.85 2020-07
Барбадос 2 2 2020-06
Филиппины 2.25 2.75 2020-06
Куба 2.25 2.25 2020-01
Бразилия 2.25 3 2020-06
Белиз 2.3 2.3 2020-06
Катар 2.5 2.5 2020-06
Иордания 2.5 2.5 2020-06
Хорватия 2.5 2.5 2020-05
Колумбия 2.5 2.75 2020-06
Коморские острова 2.55 2.55 2020-04
Босния и Герцеговина 2.85 3.06 2020-05
Папуа-Новая Гвинея 3 3 2020-07
Ливия 3 3 2020-06
Лаос 3 3 2020-06
Республике Конго 3.25 3.25 2020-06
Молдова 3.25 3.25 2020-06
Габон 3.25 3.25 2020-06
Экваториальная Гвинея 3.25 3.25 2020-06
Чад 3.25 3.25 2020-06
Центрально-Африканская республика 3.25 3.25 2020-06
Камерун 3.25 3.25 2020-06
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ЮАР 3.5 3.75 2020-07
Доминиканская Республика 3.5 3.5 2020-06
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Китай 3.85 3.85 2020-07
Того 4 4.5 2020-06
Свазиленд 4 4 2020-06
Сейшельские острова 4 4 2020-06
Сенегал 4 4.5 2020-06
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Намибия 4 4.25 2020-06
Мали 4 4.5 2020-06
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Мексика 5 5.5 2020-06
Мавритания 5 5 2020-06
Киргизия 5 5 2020-06
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Либерия 25 25 2020-06
Йемен 27 27 2020-06
Зимбабве 35 15 2020-06
Аргентина 38 38 2020-06
Венесуэла 39.44 39.78 2020-06
P.S. из 168 стран(где ведется статистика) мы на 125 месте...
ВВП (ППС) на душу населения мы на 108-м(2020)
Fais ce que dois, advienne, que pourra
Додано: Чет 23 лип, 2020 20:19
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