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Ляшко розповів, коли в Україні
може з'явитися вакцина...

Ляшко розповів, коли в Україні може з'явитися вакцина...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 14:43

Ляшко розповів, коли в Україні може з'явитися вакцина...

Пропонуємо до обговорення:
В Україну надійшла перша комерційна пропозиція про придбання в Японії вакцини, яка зараз перебуває на третьому, останньому етапі випробувань.

Дивися повний текст Ляшко розповів, коли в Україні може з'явитися вакцина проти COVID-19.
R2
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в США 8 дол за дозу, а у нас 20. в США і ЄС вакцина восени, а у нас навесні. "Хуже нє будєт" кричали 73%
kyiv7777
 
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