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Ляшко розповів, коли в Україні
може з'явитися вакцина...

Ляшко розповів, коли в Україні може з'явитися вакцина...
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 14:43

Ляшко розповів, коли в Україні може з'явитися вакцина...

Пропонуємо до обговорення:
В Україну надійшла перша комерційна пропозиція про придбання в Японії вакцини, яка зараз перебуває на третьому, останньому етапі випробувань.

Дивися повний текст Ляшко розповів, коли в Україні може з'явитися вакцина проти COVID-19.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 14:43

в США 8 дол за дозу, а у нас 20. в США і ЄС вакцина восени, а у нас навесні. "Хуже нє будєт" кричали 73%
kyiv7777
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 16:25

  kyiv7777 написав:в США 8 дол за дозу, а у нас 20. в США і ЄС вакцина восени, а у нас навесні.


Не 20$, а 40$ для нас (две дозы для вакцинации). В Европе вакцина предположительно будет стоить 2,5 евро.
Кузя
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 17:23

За жизнь 20 долларов чушь собачья минимум по 200 баксав за дозу цените свою жизнь она ж не деловая помните похороны дороже будут
tola_tttt
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 17:31

kyiv7777, ну так эпоха бедности ведь закончилась. :evil:
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 17:43

  kyiv7777 написав:в США 8 дол за дозу, а у нас 20. в США і ЄС вакцина восени, а у нас навесні. "Хуже нє будєт" кричали 73%

Все логично, вроде как: у "в США і ЄС" -- вакцины местные, сюда везти собираются из Японии: доставка+налоги -- где-то так оно и получается.
_hunter
 
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