В Україну надійшла перша комерційна пропозиція про придбання в Японії вакцини, яка зараз перебуває на третьому, останньому етапі випробувань.
Дивися повний текст Ляшко розповів, коли в Україні може з'явитися вакцина проти COVID-19.
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Додано: Чет 23 лип, 2020 14:43
Ляшко розповів, коли в Україні може з'явитися вакцина...
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Дивися повний текст Ляшко розповів, коли в Україні може з'явитися вакцина проти COVID-19.
Додано: Чет 23 лип, 2020 14:43
в США 8 дол за дозу, а у нас 20. в США і ЄС вакцина восени, а у нас навесні. "Хуже нє будєт" кричали 73%
Додано: Чет 23 лип, 2020 16:25
Додано: Чет 23 лип, 2020 17:23
За жизнь 20 долларов чушь собачья минимум по 200 баксав за дозу цените свою жизнь она ж не деловая помните похороны дороже будут
Додано: Чет 23 лип, 2020 17:31
kyiv7777, ну так эпоха бедности ведь закончилась.
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Додано: Чет 23 лип, 2020 17:43
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