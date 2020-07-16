Про це заявив IT-підприємець і кіберспортсмен Олександр Кохановський.
Дивися повний текст Готель \"Дніпро\" купили українські айтішники.
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Додано: Чет 23 лип, 2020 14:43
Готель "Дніпро" купили українські айтішники
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Готель \"Дніпро\" купили українські айтішники.
Додано: Чет 23 лип, 2020 14:52
Нет не ньювасиковцы, Алишера Усманова -USM Holdings
Додано: Чет 23 лип, 2020 16:09
Рулетку і гральні автомати вже прирівняли до кіберспорту?
Щоб витрачати гроші з розумом, потрібні всього дві речі.
Додано: Чет 23 лип, 2020 16:43
Журнализды знаки набивают?
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
Додано: Чет 23 лип, 2020 17:10
Додано: Чет 23 лип, 2020 22:55
Чио опять чурбанейбры украинских женщин покупают..
я их пи** всегда,по миру .. и вы должны нести звание украинца,защищать наших женщин от чурбанов..нет если жениться-хрен сними..а если проституция-кончить чурок,вот ответ.
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