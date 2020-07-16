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Готель "Дніпро" купили
українські айтішники

Готель "Дніпро" купили українські айтішники
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 14:43

Готель "Дніпро" купили українські айтішники

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив IT-підприємець і кіберспортсмен Олександр Кохановський.

Дивися повний текст Готель \"Дніпро\" купили українські айтішники.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 14:43

Не иначе как ньювасюковцы какие-то ...
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 14:52

https://2018.iforum.ua/ru/speakers/alex ... hanovskyy/
Нет не ньювасиковцы, Алишера Усманова -USM Holdings
laa1999
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 16:09

Рулетку і гральні автомати вже прирівняли до кіберспорту?
Щоб витрачати гроші з розумом, потрібні всього дві речі.
NetSerpent
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 16:43

15 июля отель “Днепр” был продан за 1 млрд 111 111 млн 222,22 гривен ООО “Смартленд”.


Журнализды знаки набивают?
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
summacut
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 17:10

  laa1999 написав:https://2018.iforum.ua/ru/speakers/alexander-kokhanovskyy/
Нет не ньювасиковцы, Алишера Усманова -USM Holdings
Это же не украинские ойтишники?!))
mvi
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 01:45

Ребята давайте в дум2 зашпилим на1й комнате. Или вы такое уже не застали? :))) я чемпион Харькова был..))
softfavorite
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