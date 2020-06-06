Існуюча пенсійна система потребує системного реформування.
Дивися повний текст Лазебна прокоментувала підвищення пенсійного віку в Україні.
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Додано: Чет 23 лип, 2020 15:53
Лазебна прокоментувала підвищення пенсійного віку в Україні
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Дивися повний текст Лазебна прокоментувала підвищення пенсійного віку в Україні.
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