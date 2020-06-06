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Лазебна прокоментувала підвищення
пенсійного віку в Україні

Лазебна прокоментувала підвищення пенсійного віку в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 15:53

Лазебна прокоментувала підвищення пенсійного віку в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Існуюча пенсійна система потребує системного реформування.

Дивися повний текст Лазебна прокоментувала підвищення пенсійного віку в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 15:53

підвищувати пенсійний вік більше нема куди.
Не доживают ?
Igorten
 
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