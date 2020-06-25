Оператор мобільного зв'язку lifecell запустив нову лінійку тарифних планів
Дивися повний текст ifecell запустив тарифи з безлімітним інтернетом.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 23 лип, 2020 16:03
ifecell запустив тарифи з безлімітним інтернетом
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ifecell запустив тарифи з безлімітним інтернетом.
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