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ifecell запустив тарифи
з безлімітним інтернетом

ifecell запустив тарифи з безлімітним інтернетом
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 16:03

ifecell запустив тарифи з безлімітним інтернетом

Пропонуємо до обговорення:
Оператор мобільного зв'язку lifecell запустив нову лінійку тарифних планів

Дивися повний текст ifecell запустив тарифи з безлімітним інтернетом.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 16:03

Молниеносно отреагировал на запросы клиентов, спустя 2 года!!!
:)
vova_pochernin
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 17:45

у Vodafone-а такой давно есть, скорость правда резать начинают после "не-лимита" :)
Интересно, как будет у этих?..
_hunter
 
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