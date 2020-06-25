Оператор мобільного зв'язку lifecell запустив нову лінійку тарифних планів
Дивися повний текст ifecell запустив тарифи з безлімітним інтернетом.
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Додано: Чет 23 лип, 2020 16:03
ifecell запустив тарифи з безлімітним інтернетом
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ifecell запустив тарифи з безлімітним інтернетом.
Додано: Чет 23 лип, 2020 17:45
у Vodafone-а такой давно есть, скорость правда резать начинают после "не-лимита"
Интересно, как будет у этих?..
Додано: Чет 23 лип, 2020 23:33
Водафон и скорость режет и за раздачу сделали 100грн.
взял сегодня спецпакет Лайфа, за 60грн 20гиг, 200мин на других операторов, буду тестить. По факту Лайф самый выгодный.
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 04:25
За умовами тарифного плану надається необмежений обсяг інтернет-трафіку на період дії пакету послуг. Після використання перших 50 ГБ на максимально можливій швидкості в мережі (100 ГБ при активованій послузі «Плюс») швидкість інтернет-трафіку буде становити до 1 Мбіт/сек до кінця дії оплаченого пакету послуг на 4 тижні.
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