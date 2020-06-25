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ifecell запустив тарифи
з безлімітним інтернетом

ifecell запустив тарифи з безлімітним інтернетом
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 16:03

ifecell запустив тарифи з безлімітним інтернетом

Пропонуємо до обговорення:
Оператор мобільного зв'язку lifecell запустив нову лінійку тарифних планів

Дивися повний текст ifecell запустив тарифи з безлімітним інтернетом.
R2
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vova_pochernin
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 17:45

у Vodafone-а такой давно есть, скорость правда резать начинают после "не-лимита" :)
Интересно, как будет у этих?..
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 23:33

  _hunter написав:у Vodafone-а такой давно есть, скорость правда резать начинают после "не-лимита" :)
Интересно, как будет у этих?..

Водафон и скорость режет и за раздачу сделали 100грн.
взял сегодня спецпакет Лайфа, за 60грн 20гиг, 200мин на других операторов, буду тестить. По факту Лайф самый выгодный.
Увага, на форумі порохата цензура.
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unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 04:25

За умовами тарифного плану надається необмежений обсяг інтернет-трафіку на період дії пакету послуг. Після використання перших 50 ГБ на максимально можливій швидкості в мережі (100 ГБ при активованій послузі «Плюс») швидкість інтернет-трафіку буде становити до 1 Мбіт/сек до кінця дії оплаченого пакету послуг на 4 тижні.
arheops
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 08:12

Re: ifecell запустив тарифи з безлімітним інтернетом

  _hunter написав:Интересно, как будет у этих?..
Тоже режут ..->Після використання перших 50 ГБ на максимально можливій швидкості в мережі (100 ГБ при активованій послузі «Плюс») швидкість інтернет-трафіку буде становити до 1 Мбіт/сек до кінця дії оплаченого пакету послуг на 4 тижні....
заметьте слово ДО1 а не 1 Мбіт/сек.. то есть и 0,2Мбіт/сек может быть... По факту никакого безлимита нет плюс Ватофон тариф на 30 дней а тут 4 тижня.. то есть в год не 12 а 13 платежей.... по сути ничего нового кроме упаковки нет в тарифе.
Джон
 
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