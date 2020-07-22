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Україна підписала з Єврокомісією угоду, за якою отримає...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 23 лип, 2020 16:52
Пропонуємо до обговорення:
Україна підписала меморандум та кредитну угоду з Єврокомісією, у межах якої зможе отримати 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги від Європейського Союзу.
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Додано: Чет 23 лип, 2020 16:53
Почему кредиты называют помощью? Давайте тогда и в банках называть так - взять помощь.
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kdevil
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ТупУм, Ірина_, Модератор
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