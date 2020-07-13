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В НБУ назвали причини високих
кредитних ставок для населення

В НБУ назвали причини високих кредитних ставок для населення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 17:17

В НБУ назвали причини високих кредитних ставок для населення

Пропонуємо до обговорення:
Ставки за кредитами для населення залишаються дуже високими, оскільки банки закладають в рівень ставок свій ризик.

Дивися повний текст В НБУ назвали причини високих кредитних ставок для населення.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 17:17

Плохо, что ,он профессионал, нужно ,понятнее, когда кто-то не отдает кредит, то за него платит добросовестный , так как , такие ,как Дубинский - защищают себя и других не добросовестных заемщиков, от кредиторов, которые перекладывают их украденные деньги в Ваши кредитные проценты.
laa1999
 
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