Ставки за кредитами для населення залишаються дуже високими, оскільки банки закладають в рівень ставок свій ризик.
Дивися повний текст В НБУ назвали причини високих кредитних ставок для населення.
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Додано: Чет 23 лип, 2020 17:17
В НБУ назвали причини високих кредитних ставок для населення
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В НБУ назвали причини високих кредитних ставок для населення.
Додано: Чет 23 лип, 2020 17:17
Плохо, что ,он профессионал, нужно ,понятнее, когда кто-то не отдает кредит, то за него платит добросовестный , так как , такие ,как Дубинский - защищают себя и других не добросовестных заемщиков, от кредиторов, которые перекладывают их украденные деньги в Ваши кредитные проценты.
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