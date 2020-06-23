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В Укрзалізниці зацікавились
швейцарськими поїздами

В Укрзалізниці зацікавились швейцарськими поїздами
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 19:56

В Укрзалізниці зацікавились швейцарськими поїздами

Пропонуємо до обговорення:
АТ "Укрзалізниця" обговорило з представниками швейцарської компанії Stadler можливість залучення електропоїздів та дизель-поїздів.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 19:56

После новости про закупку Украиной швейцарского сала, швейцарские поезда даже не удивляют.
p_a_l
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