АТ "Укрзалізниця" обговорило з представниками швейцарської компанії Stadler можливість залучення електропоїздів та дизель-поїздів.
Дивися повний текст В Укрзалізниці зацікавились швейцарськими поїздами.
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Додано: Чет 23 лип, 2020 19:56
В Укрзалізниці зацікавились швейцарськими поїздами
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Дивися повний текст В Укрзалізниці зацікавились швейцарськими поїздами.
Додано: Чет 23 лип, 2020 19:56
После новости про закупку Украиной швейцарского сала, швейцарские поезда даже не удивляют.
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