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"Робимо це настільки ефективно, що люди цього не...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 23 лип, 2020 20:42
Пропонуємо до обговорення:
Україна вже 5 років живе в режимі плаваючого курсу.
Дивися повний текст \"Робимо це настільки ефективно, що люди цього не бачать\": Сологуб пояснив коливання курсу гривні
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Додано: Чет 23 лип, 2020 20:42
Так эффективно работают, что доллар уже по 28
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