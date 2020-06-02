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"Робимо це настільки ефективно,
що люди цього не...

"Робимо це настільки ефективно, що люди цього не...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 20:42

"Робимо це настільки ефективно, що люди цього не...

Пропонуємо до обговорення:
Україна вже 5 років живе в режимі плаваючого курсу.

Дивися повний текст \"Робимо це настільки ефективно, що люди цього не бачать\": Сологуб пояснив коливання курсу гривні.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 20:42

Так эффективно работают, что доллар уже по 28
art1718398
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