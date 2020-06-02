Україна вже 5 років живе в режимі плаваючого курсу.
Дивися повний текст \"Робимо це настільки ефективно, що люди цього не бачать\": Сологуб пояснив коливання курсу гривні.
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Додано: Чет 23 лип, 2020 20:42
"Робимо це настільки ефективно, що люди цього не...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Робимо це настільки ефективно, що люди цього не бачать\": Сологуб пояснив коливання курсу гривні.
Додано: П'ят 24 лип, 2020 08:24
Люди бачать 25, 23, 27, 28 за півроку, тому закономірно запитують, що ж робить НБУ?
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