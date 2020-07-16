Разом з командою я провів аналіз більше 33-х популярних українських інтернет-магазинів і зібрав багато цікавої інформації.
Дивися повний текст Євген Мілокумов: 4 проблеми, з якими стикаються компанії після переходу в онлайн.
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Додано: Чет 23 лип, 2020 23:34
Євген Мілокумов: 4 проблеми, з якими стикаються компанії...
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Дивися повний текст Євген Мілокумов: 4 проблеми, з якими стикаються компанії після переходу в онлайн.
Додано: Чет 23 лип, 2020 23:34
Основная проблема перехода онлайн у компаний - это то, что они думают, что это очень легко и стоит копейки и из за этого они просто урезают бюджеты на переход и из за этого у них ничего не получается и не получают нормального эффекта!
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