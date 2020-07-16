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Євген Мілокумов: 4 проблеми, з
якими стикаються компанії...

Євген Мілокумов: 4 проблеми, з якими стикаються компанії...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 23:34

Євген Мілокумов: 4 проблеми, з якими стикаються компанії...

Пропонуємо до обговорення:
Разом з командою я провів аналіз більше 33-х популярних українських інтернет-магазинів і зібрав багато цікавої інформації.

Дивися повний текст Євген Мілокумов: 4 проблеми, з якими стикаються компанії після переходу в онлайн.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 23:34

Основная проблема перехода онлайн у компаний - это то, что они думают, что это очень легко и стоит копейки и из за этого они просто урезают бюджеты на переход и из за этого у них ничего не получается и не получают нормального эффекта!
KULANDALE
 
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