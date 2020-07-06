Нерівність між середнім рівнем доходів по країні і доходом керівника не повинно перевищувати співвідношення 1: 7.
Дивися повний текст Якими повинні бути зарплати керівників (опитування).
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 00:14
Якими повинні бути зарплати керівників (опитування)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Якими повинні бути зарплати керівників (опитування).
Додано: П'ят 24 лип, 2020 00:14
Отнять и поделить... Интересно, отвечавшие представляют, что 10-12 раз от нынешней средней ЗП - это обычная зряплата хорошего программиста и не такие уж большие деньги?
Но так и запишем: топовый руководитель должен иметь ЗП, как у всех, а миллионы получать с откатов (что его организации причинит вред на куда большую сумму). Так оно подавляющему большинству привычнее и спокойнее.
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