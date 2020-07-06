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Якими повинні бути зарплати
керівників (опитування)

Якими повинні бути зарплати керівників (опитування)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 00:14

Якими повинні бути зарплати керівників (опитування)

Пропонуємо до обговорення:
Нерівність між середнім рівнем доходів по країні і доходом керівника не повинно перевищувати співвідношення 1: 7.

Дивися повний текст Якими повинні бути зарплати керівників (опитування).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 00:14

Отнять и поделить... Интересно, отвечавшие представляют, что 10-12 раз от нынешней средней ЗП - это обычная зряплата хорошего программиста и не такие уж большие деньги?
Но так и запишем: топовый руководитель должен иметь ЗП, как у всех, а миллионы получать с откатов (что его организации причинит вред на куда большую сумму). Так оно подавляющему большинству привычнее и спокойнее.
moveton
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