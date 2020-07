Якими повинні бути зарплати керівників (опитування)

Додано: П'ят 24 лип, 2020 09:41

Да-да, конечно. ПочитайтеКонкретно про "канцлера Германии":German Chancellor Angela Merkel earns almost eight times the average wage of German citizens. Merkel's base pay of $369,727 eclipses the average german worker's income of $46,389. Merkel has served in the role since 2005, earning millions of dollars during her tenure.То есть, если в переводе на нашу среднюю ЗП 10542 (это только официальная), то руководитель страны должен получать 84 тыс. Это ЗП IT-ника уровнем ненамного выше среднего.Ладно, если руководителя госсударства может найтись честный патриот. То где набрать еще тысячи чиновников и руководителей госпредприятий высокого ранга. который из патриотических соображений готовы работать за мизерную ЗП?