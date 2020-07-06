Нерівність між середнім рівнем доходів по країні і доходом керівника не повинно перевищувати співвідношення 1: 7.
Дивися повний текст Якими повинні бути зарплати керівників (опитування).
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 00:14
Якими повинні бути зарплати керівників (опитування)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Якими повинні бути зарплати керівників (опитування).
Додано: П'ят 24 лип, 2020 00:14
Отнять и поделить... Интересно, отвечавшие представляют, что 10-12 раз от нынешней средней ЗП - это обычная зряплата хорошего программиста и не такие уж большие деньги?
Но так и запишем: топовый руководитель должен иметь ЗП, как у всех, а миллионы получать с откатов (что его организации причинит вред на куда большую сумму). Так оно подавляющему большинству привычнее и спокойнее.
Додано: П'ят 24 лип, 2020 08:48
Во всем цивилизованном мире и пекарь, и профессор и 'канцлер Германии' получают приблизительно одного уровня зарплату; НИГДЕ нет этого ДИКОГО разрыва в минимальной-средней и топовой чиновничей зарплате; все работают на создание благополучной страны и среды вокруг себя; ВЕЗДЕ работает правовое поле и неминуемое жесткое наказание "украл-в тюрьму с конфискацией" ; Все, кто жаждет миллионных доходов - идут и СОЗДАЮТ ПРИБЫЛЬНЫЙ ЧАСТНЫЙ БИЗНЕС! ...а не сидят на шее у налогоплательщиков, обворовывая БЮДЖЕТ страны!
Додано: П'ят 24 лип, 2020 09:41
lesya_prieto
Да-да, конечно. Почитайте
Конкретно про "канцлера Германии":
German Chancellor Angela Merkel earns almost eight times the average wage of German citizens. Merkel's base pay of $369,727 eclipses the average german worker's income of $46,389. Merkel has served in the role since 2005, earning millions of dollars during her tenure.
То есть, если в переводе на нашу среднюю ЗП 10542 (это только официальная), то руководитель страны должен получать 84 тыс. Это ЗП IT-ника уровнем ненамного выше среднего.
Ладно, если руководителя госсударства может найтись честный патриот. То где набрать еще тысячи чиновников и руководителей госпредприятий высокого ранга. который из патриотических соображений готовы работать за мизерную ЗП?
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