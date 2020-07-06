Якими повинні бути зарплати керівників (опитування)

Додано: П'ят 24 лип, 2020 12:54

Мне лично особо "нравится" дежурный аргумент "керівників" - что им нужно платить очень много, иначе они будут брать взятки и воровать из бюджета.. Их так учат отвечать. Это позорище нашей страны. Смысл этой сентенции такой - "платите нам столько, сколько мы хотим украсть и мы будем удовлетворены" и тогда красть не будем. Мировая культура выработала правовые нормы - одинаково верные для любой социально - экономической формации - хоть капитализм, хоть монархия, хоть социализм. Эти нормв общеизвестны еще с Библейских времен. "Не убий , не укради" Но в нашей стране - стало вполне нормальным - заявлять , что они будут красть ... если мы им н заплатим, за то, что бы они не крали. Это как в фильме ужасов. Над нами кто-то ставит эксперимент - до какого уровня трусости и гнилости люди могут дойти. Эта сентенция - во-первых конкретная вымогательская угроза. И таким людям место в тюрьме, а не на руководящих должностях. Это же явная уголовщина. И конечно, платить нужно по эффективности руководителя, как и не руководителя. Более того, нужно ввести штрафные санкции за убытки , принесение "плохим" руководством. Как правило у нас всегда совмещено "бездарное руководство" с разворовыванием того, чем руководят. Сам факт такого вопроса - якобы не понятно - сколько нужно платить работникам - уже клинический бред для нормального чела. Опыт человечества говорит - что платить нужно по результатам труда. Не зависимо от государственного строя и любых обстоятельств. И никак не иначе. Это очевидно для нормального чела. Работник должен приносить прибыль. И обсуждать тут нечего и не о чем. Можно будет обсуждать - какую долю прибыли платить работнику, когда наши работники станут приносить нам прибыль. Но пока этот уголовный сброд стране не приносит прибыли - их нужно изолировать надежно. Пока эти уголовники и вымогатели , которым нужно платить сотни тысяч, чтобы они нас не обворовывали - не будут упакованы в тюремные камеры - страна будет продолжать падение. Хотя куда дальше падать ?!Важно понимать, что схема любого вымогательства - такая как ак дежурный призыв руководства Украины "платите нам очень много денег, и тогда мы не будем вас обкрадывать" имеет конкретный алгоритм. Как и всякое вымогательство. Вымогатель и шантажист никода не останавливается - так говорит опыт человечества. Тот кто хочет получать не заработанные деньги - никогда не будет сыт , и будет красть все больше. Нет такой огромной "зарплаты" - которая остановит вымогателя. И не заработанные деньги - давайте будем честны ! Если наше ВР и правительство не приносят прибыли и роста уровня жизни населения - их "зарплаты " просто краденые у народа деньги.